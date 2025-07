Il film Superman di James Gunn ha appena battuto Man of Steel di Zack Snyder al botteghino stabilendo un nuovo record

Il successo del film Superman di James Gunn continua, dato che l’ultimo capitolo dell ‘universo DC h a superato L’Uomo d’Acciaio  di Zack Snyder in un importante aggiornamento al botteghino. L’uomo del domani è finalmente tornato sul grande schermo, dato che il finale di Superman è diventato un vero e proprio lancio per la timeline DCU, con il franchise rilanciato dalla DC Studios che segna l’alba di una nuova era per il marchio DC. Con David Corenswet nel ruolo della nuova incarnazione della leggenda DC, il film Superman è diventato uno dei primi successi della DC dopo molti anni di difficoltà per diversi film della DCEU, che hanno portato alla fine del franchise decennale nel 2023. 🔗 Leggi su Cinefilos.it