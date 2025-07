Il filetto e il carpaccio? Ora si fanno con l’anguria La carne vegana diventa virale

Avete mai mangiato un carpaccio di anguria? E un filetto? No? Beh ad assaggiarlo ci hanno pensato alcuni food influencer. Il trend arrivato dall’America spopola anche tra i creator italiani. Parola d’ordine: sperimentare. Così hanno fatto, ad esempio, Antonio La Cava, con il carpaccio di anguria, o Fabiola Di Sotto, con il filetto di anguria. E, ancora, Andrea Capodanno, precursore del trend con la “bistecca di tonno”, fatta in realtĂ di anguria. Come spiega lo stesso Capodanno a Il Mattino, non si tratta di una “provocazione” ma, di un “esperimento”, tanto che il piatto “è giĂ presente in molti ristoranti stellati”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

