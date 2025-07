All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Siamo qui riuniti per parlare di piedi. Piedi maschili, per essere precisi. Dell’erotismo legato a quelli femminili si è già detto tutto: dipinti, poesie, OnlyFans, Tarantino. Ma dei piedi maschili? Quasi nulla. Troppo spesso relegati all’ombra del pregiudizio ( “brutti”, “grossi”, “da tenere nascosti” ), oggi stanno vivendo una piccola, orgogliosa riscossa pop. Il red carpet in infradito di Jonathan Bailey. Mahershalalhashbaz Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Scarlett Johansson al photocall di Jurassic World Rebirth. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il feticismo dei piedi è realtà, e ora anche Jonathan Bailey ne sa qualcosa