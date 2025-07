«Un privilegio esorbitante», così Giscard d’Estaing, allora ministro delle Finanze francese, definiva negli anni Sessanta il vantaggio di cui godevano gli Stati Uniti nel sistema monetario internazionale. In quel contesto, basato sull’impegno assunto dalla Federal Reserve alla piena convertibilità del dollaro in oro, gli USA potevano finanziare il proprio deficit di partite correnti semplicemente stampando moneta, in questo modo emettendo debito a costo nominale nullo che veniva detenuto dagli altri paesi del mondo. È la constatazione di questo privilegio esorbitante che condusse, nei primi anni Settanta, al crollo del sistema di Bretton Woods con l’abbandono, nel 1971 da parte di Nixon, della convertibilità in oro del dollaro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il dollaro è ancora dominante, ma il suo privilegio non è eterno