** Il Diavolo veste Prada **ci ha insegnato qual è il color ceruleo, ha ironizzato sull’avanguardia delle scelte floreali per gli abiti in primavera e ci ha fatto sapere che tutti, nella vita, avremmo un disperato bisogno di Chanel. Il fortunatissimo film cult del 2006 diretto da David Frankel che ruota attorno al mondo della moda sta per tornare con un sequel attualmente in produzione. Come le prima foto dal set ci hanno dimostrato, vedremo ancora l’iconica Miranda Priestly con il volto di Meryl Streep (che per questo ruolo ha vinto un Golden Globe ed è stata candidata agli Oscar) alle prese con una nuova avventura e con lei molti volti già noti al pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Diavolo veste Prada 2 è in produzione e gli spoiler (con tanto di foto) sono già moltissimi