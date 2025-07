Il derby amichevole fra Empoli e Pisa va ai nerazzurri

Empoli – Pisa 2-3 EMPOLI:  Stubljan (46? Perisan), Curto (70? Bembinsta), Shpendi (75? Orlandi), Belardinelli (76? Kaczmarski), Ceesay (38? Ebuehi), Ignacchiti (76? Zanaga), Moruzzi, Busiello (57? Saporiti), Guarino, Popov (76? Baralla), Carboni (89? Moray). Allenatore Pagliuca. PISA:  Semper (46? Scuffet), Lusuardi (70? Mbambi), Angori (75? Durmush), Caracciolo (70? Denoon), Canestrelli (75? Calabresi), Hojholt (82? Maucci), TourĂ© (75? Giani, 82? Sapola), Akinsanmiro, Meister (70? Buffon), Tramoni (70? Jevsenak), Moreo (70? Bonfanti). Allenatore Gilardino. ARBITRO: Rapuano di Rimini (Bianchini-Passeri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

