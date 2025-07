Il ddl per il rilancio delle terme un fondo di 150 milioni di euro per riqualificare gli stabilimenti a Montecatini

Montecatini Terme, 31 luglio 2025 – Punta a rilanciare il termalismo italiano il disegno di legge della Lega, presentato ieri mattina nella sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama, a Roma. Il provvedimento vede come primi firmatari il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio e i senatori della Lega Elena Murelli, Manfredi Potenti, Massimiliano Romeo e Giorgio Maria Bergesio. Il disegno di legge punta su quattro parole chiave: identità , accessibilità , promozione e  valorizzazion  e. La prima parola chiave è identità , perché il Carroccio vuole dare alle aziende termali il dovuto riconoscimento, grazie a una definizione chiara dei requisiti che le contraddistinguono, alla formazione degli operatori, all’istituzione di un marchio di qualità termale e dell’Albo nazionale delle acque Termali, all’introduzione di sanzioni per chi eroga cure termali senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ddl per il rilancio delle terme, un fondo di 150 milioni di euro per riqualificare gli stabilimenti a Montecatini

Terme, una legge per il riordino. Domani l’approdo in Parlamento - MONTECATINI TERME (Pistoia) Un disegno di legge che punta al riordino e al rilancio del sistema termale italiano, un settore centrale in Italia, dove il fatturato complessivo supera il miliardo e mezz ... msn.com scrive