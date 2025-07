Il crimine perfetto ha sponsor occidentali

Sessantamila morti. Sessantamila. Lo scriviamo tutto in lettere, perchĂ© è così che si contano i crimini storici: con parole che restano. La fame – che secondo l’Integrated Food Security Phase Classification sta “giĂ realizzando lo scenario peggiore” – non è un effetto collaterale: è una scelta deliberata. Martedì a Gaza sono morti “per errore” quelli che aspettavano cibo: perchĂ© è così che si muore, a Gaza. Non sotto le bombe, ma per una bottiglia d’acqua. Donald Trump, tra una buca e l’altra nel suo nuovo golf club scozzese, promette che “il cibo arriverĂ presto”. Parole vuote, dette come si parla di forniture di lattine alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it