Invincible è attualmente in fase di lavorazione per tornare su Prime Video con una nuova stagione il prossimo anno, e il creatore della serie ha rivelato quante stagioni saranno necessarie per adattare completamente i fumetti. La terza stagione di Invincible è stata una delle più apprezzate della serie animata fino ad ora, e ha davvero entusiasmato i fan che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà, dato che continua ad adattare la serie a fumetti originale omonima di Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Con la serie animata che ha superato la metà del fumetto, è anche il momento di pensare alla sua potenziale conclusione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il creatore di Invincible rivela quante stagioni occorrono per completare la storia

