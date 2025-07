Il corpo segato in tre parti poi la calce Alessandro ucciso da madre e fidanzata | il folle movente

Orrore a Gemona del Friuli: un uomo è stato trovato fatto a pezzi e nascosto nella calce viva. Il corpo smembrato è stato scoperto oggi, giovedì 31 luglio, all’interno di un’autorimessa in via dei Lotti, nella borgata di Taboga. I resti erano nascosti in un bidone coperto di calce, probabilmente per accelerare la decomposizione e nascondere l’odore. La vittima è Alessandro Venier, 35 anni. Per il suo omicidio sono state arrestate due donne: la madre, Lorena Venier, 62 anni, e la compagna, Marylin Castro Monsalvo, 30 anni, originaria della Colombia. Sarebbero state loro stesse a chiamare il 112, dopo giorni di silenzio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Il corpo segato in tre parti, poi la calce”. Alessandro ucciso da madre e fidanzata: il folle movente

