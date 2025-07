Il corpo di Laura Dahlmeier non sarà recuperato come da sua volontà Innumerevoli le manifestazioni di cordoglio

La morte di Laura Dahlmeier, travolta da una valanga di roccia sul Laila Peak nella giornata di lunedì 28 luglio, ha sconvolto il mondo sportivo e non solo. Molteplici le manifestazioni di cordoglio da parte di chi proviene dall’ambiente del biathlon, ma a esse si sono aggiunte quelle di figure istituzionali legate ad altri ambiti. Non sono mancati all’appello il presidente della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier, il cancelliere della Germania Friedrich Merz, il governatore della Baviera Markus Söder e la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry. Insomma, tutte le piĂą alte istituzioni politiche e sportive si sono espresse al riguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Il corpo di Laura Dahlmeier non sarĂ recuperato, come da sua volontĂ . Innumerevoli le manifestazioni di cordoglio

In questa notizia si parla di: laura - dahlmeier - manifestazioni - cordoglio

Biathlon, dramma Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasto “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una frana mentre praticava ascensione alpinistica in Stile alpino.

Biathlon, angoscia per Laura Dahlmeier. Travolta da una frana in Pakistan, si teme per la sua vita - Il mondo degli sport invernali è in apprensione per la sorte di Laura Dahlmeier. L’ex biathleta tedesca, due volte campionessa olimpica, è rimasta “quantomeno gravemente ferita” in Pakistan dopo essere stata travolta da una caduta di massi mentre praticava ascensione in Stile alpino.

Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima - Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana. La campionessa tedesca era in escursione a circa 5.700 metri.

La doppia campionessa olimpica di #biathlon (2 ori e 1 bronzo a PyeongChamg 2018) Laura #Dahlmeier, è morta a 31 anni durante un tentativo di scalata al Laila Peak (5.700 metri), nella catena del Karakorum. La tragedia è avvenuta lunedì, quando l’atleta Vai su Facebook

Il corpo di Laura Dahlmeier non sarĂ recuperato, come da sua volontĂ . Innumerevoli le manifestazioni di cordoglio; Morta Laura Dahlmeier: dopo ore di ricerche trovata senza vita la campionessa olimpica, la tragedia a 5.700 metri.