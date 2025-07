il consigliere regionale di fdi putzu non era eleggibile il duro attacco di di ruscio

Fermo, 31 luglio 2025 - “Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Andrea Putzu, non poteva essere eletto”. Lo afferma il candidato di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni, Saturnino Di Ruscio, che ha inviato al presidente del Consiglio regionale delle Marche e a tutti i consiglieri una formale richiesta di dichiarazione di nullità e conseguente revoca della nomina di Putzu. “Sono stato il primo non eletto – spiega Di Ruscio – della lista del partito nella provincia di Fermo nella tornata elettorale del 2020 preceduto da Putzu, che risulta essere stato condannato in via definitiva alla pena di otto mesi e 20 giorni, senza l’applicazione delle attenuanti generiche per falso ideologico, con sentenza passata in giudicato nel 2018. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

