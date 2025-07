Il Como pesca in Serie A | dopo Morata arriva un bomber da 30 milioni

Fabregas non si accontenta del connazionale: il tecnico spagnolo ora vuole un attaccante da 30 milioni, protagonista nell’ultima stagione di Serie A in cui è andato in doppia cifra. Negli ultimi due anni, il Como ha dimostrato cosa vuole fare e cosa vuole ottenere: i 100 milioni da neo-promossa e gli attuali (e per il momento) 58 milioni spesi, sono un chiarissimo segnale di dove vuole arrivare la società lombarda. Un obiettivo visibile a tutti: portare in alto in nome di Como mostrando di poter essere ricordati non solo per il lago. Giovani talenti, giovani promesse e un campionato chiuso al 10° posto al ritorno in Serie A dopo 22 anni dall’ultima volta. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Il Como pesca in Serie A: dopo Morata arriva un bomber da 30 milioni

