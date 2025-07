Il Como 1907 non poteva scegliere di meglio, e da questa stagione vestirà Brioni.

Con una campagna acquisti da far intimidire un nababbo - a oggi sono oltre 100 milioni - il Como 1907 era ovvio non potesse accontentarsi di un marchio qualunque per vestire i suoi calciatori. Così mentre strappa anche Jacobo Ramon dal Real Madrid, la squadra di Cesc Fabregas firma un contratto di collaborazione con Brioni. Una delle migliori eccellenze sartoriali italiane, fondata a Roma nel 1945 e a oggi parte del gruppo Kering. Così nella stagione che sta per iniziare, i giocatori e tutti i componenti del team del Como 1907 indosseranno creazioni esclusive firmate dalla maison, a cominciare da un abito doppiopetto blu in tessuto solaro (composto da due tele, un twill di pura lana e un gabardine tinto in filo ndr ) abbinato all’iconica polo Trama in cotone blu navy, una combo di capi intrisi di uno stile senza tempo, espressioni della maestria sartoriale Brioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

