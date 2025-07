Il colonnello pilota Di Loreto al comando dei Diavoli Rossi

Cambio al comando per il 6° Stormo di Ghedi, ieri mattina nella sede della base dell’ Aeronautica Militare Italiana di stanza all’aeroporto Luigi Olivari. La cerimonia ha visto succedersi al comando i colonnelli pilota Luca Giuseppe Vitaliti e Gianmarco Di Loreto. Erano presenti le autoritĂ tra cui il prefetto di Brescia Andrea Polichetti, cittadini, ex comandanti e appassionati dello Stormo. Nel corso della solenne cerimonia ha avuto luogo il gesto simbolico dello scambio della bandiera di guerra tra in comandante uscente e il comandante subentrante, che ha sancito il cambio e il passaggio dei valori e delle le tradizioni dello Stormo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il colonnello pilota Di Loreto al comando dei Diavoli Rossi

