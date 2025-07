Il castello di carte degli affitti a Milano sta crollando per la legge più banale del mercato immobiliare

Milano – Il mercato immobiliari degli affitti all’ombra della Madonnina ha raggiunto da tempo livelli insostenibili a causa dei prezzi dei canoni per stanze, monolocali e bilocali, che in molte classifiche sono i piĂą alti d’Italia. Storie come quella della stanza di 9 metri quadrati messa online per 1.200 euro al mese sono una dimostrazione plastica della difficoltĂ che molti studenti e lavoratori affrontano nella ricerca di uno spazio abitabile in cittĂ . Questa situazione sembra però mostrare segni di cambiamento e ci sono tre dati, in particolare, che messi insieme danno la misura di una svolta possibile: primo, negli ultimi tre anni le richieste di locazione sono diminuite del 64%; secondo, il numero degli immobili disponibili per l’affitto è aumentato del 38%, terzo, il prezzo dei canoni è diminuito in un anno dell’ 1%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il castello di carte degli affitti a Milano sta crollando per la legge piĂą banale del mercato immobiliare

