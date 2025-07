Il caso Serie D slitta la composizione dei gironi Oggi decisione sulle tre squadre ripescate

Servirà ancora qualche giorno di attesa per conoscere la composizione dei gironi della Serie D 20252026: i nuovi raggruppamenti dovrebbero essere varati tra lunedì e martedì prossimi. Nella giornata di oggi, infatti, il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti si riunirà per deliberare le tre squadre ripescate che andranno a comporre l’organico della nuova stagione (162 club suddivisi in nove gironi da 18), dopo aver esaminato la posizione delle società ricorrenti alla ‘bocciatura’ della Covisod alle rispettive domande di iscrizione. Una stagione, quella che sta per iniziare, che anticipa importanti novità : dalla prossima infatti i raggruppamenti dovrebbero scendere a otto, con i play off che metterebbero in palio la promozione in Lega Pro, dando un senso agli stessi spareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il caso. Serie D, slitta la composizione dei gironi. Oggi decisione sulle tre squadre ripescate

Calcio a 5 / Play-off Serie D, stasera le Finali dei gironi: Futsal Ottrano-Santa Maria Nuova e Maceratese-Fabriano - Al PalaGalizia di Filottrano e a Piediripa alle 22.00 si giocano le due partite decisive per il passaggio al turno intra-gironi: le dichiarazioni dei coach Belloni (Ottrano) e Vagnarelli (Santa Maria Nuova) e del presidente del Fabriano Rotatori .

Pallanuoto, il Savona centra il 3° posto in Serie A1 e va ai gironi di Euro Cup 2025-2026 - Arriva un altro verdetto nella Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: gli impegni infrasettimanali del Savona in Champions League fanno slittare di un giorno gara-2 della finale play-off per il 3° posto in casa del Trieste: i liguri vincono in casa degli alabardati per 7-11 e chiudono la serie sul 2-0, conquistando l’accesso alla fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026, mentre i giuliani dovranno affrontare le qualificazioni della stessa competizione.

Pallamano Romagna: Nuovi Gironi e Sfide per la Serie A Silver - Netto cambiamento in A Silver dove militerà la Pallamano Romagna. Anzitutto, i gironi saranno due, composti da 12 squadre, e probabilmente gli arancioblù saranno inseriti nel girone meridionale.

ECCO LA NUOVA SERIE C ©? È nata oggi con la composizione dei tre gironi la Serie C 2025/2026. La Lega Pro ha ufficializzato i raggruppamenti in cui sono state inserite le 60 squadre che partecipano alla terza serie italiana: la Torres di Michele Pazienza Vai su Facebook

Serie C 2025/26, ecco la composizione dei tre gironi! - La Serie C ha reso noto la composizione dei tre gironi della stagione 2025/26. Come scrive generationsport.it