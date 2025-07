Non si placa la rabbia dell’attore. Nuovo capitolo della vicenda che coinvolge l’attore Raoul Bova e Mariacarla Boscono Ceretti: dopo l’indagine per tentata estorsione. Bova non è disposto a cedere e ora i suoi legali si preparano a presentare oggi, 31 luglio, un’istanza al Garante della privacy. L’obiettivo è ottenere la rimozione delle conversazioni private pubblicate da Fabrizio Corona sul sito Falsissimo, come spiegano sia La Repubblica che Il Messaggero. Tra le richieste avanzate dagli avvocati figurano il blocco della diffusione dei messaggi tra Bova e una nota modella, nonchĂ© la cancellazione del contenuto da siti web, social network e piattaforme digitali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il caso Bova-Ceretti arriva al Garante della Privacy