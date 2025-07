Di suicidi nella casa circondariale di Santa Caterina non ce ne sono stati. Ma è anche vero che non ci sono mai stati così tanti detenuti come ora. Oggi se ne contano 86, il doppio di quelli previsti, se è vero che la capienza del carcere di Pistoia è di 43 persone. A lanciare l’allarme, nella giornata di mobilitazione indetta dalla Conferenza nazionale dei garanti territoriali, è l’avvocato Tommaso Sannini, referente di Pistoia. "La situazione che si è creata negli ultimi mesi è insostenibile – spiega l’avvocato Sannini – ed è il risultato dei trasferimenti che abbiamo avuto da altre carceri negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il carcere ’scoppia’. La denuncia del garante: "Numeri raddoppiati. Niente medico di notte"