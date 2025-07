Il Canada riconoscerà lo Stato di Palestina l' annuncio del premier Carney

Dopo Francia e Regno Unito anche il Canada riconoscerà lo Stato di Palestina in vista della prossima Assemblea Generale dell’Onu di Settembre. Il premier Mark Carney lo ha annunciato il 30 luglio parlando coi giornalisti da Ottawa. “Il Canada è da tempo impegnato a favore di una soluzione a due Stati: uno Stato palestinese indipendente, vitale e sovrano che conviva in pace e sicurezza con lo Stato di Israele. Per decenni si è sperato che questo risultato potesse essere raggiunto nell’ambito di un processo di pace basato su un accordo negoziato tra il governo israeliano e l’Autorità palestinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Canada riconoscerà lo Stato di Palestina, l'annuncio del premier Carney

Il premier canadese Mark Carney ha annunciato che il Canada riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina a settembre, durante la prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Si tratta di una decisione storica che segna un profondo cambiamento ne

