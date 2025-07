Il Canada riconoscerà la Palestina a settembre Trump | Ora accordo commerciale più difficile

Non accenna a diminuire l a pressione diplomatica de lla comunità internazionale su Israele per la gestione delle operazioni militari e degli aiuti alla stremata popolazione della Striscia di Gaza. A distanza di poche ore da decisioni analoghe anticipate dai leader Francia e Regno Unito anche il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che il suo Paese è pronto a riconoscere lo Stato palestinese a settembre durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Carney ha precisato che tale iniziativa " si basa sull'impegno dell'Autorità palestinese ad attuare le riforme tanto necessarie, compresi gli impegni assunti dal presidente Abbas di riformare radicalmente la sua governance, di indire elezioni generali nel 2026 alle quali Hamas non potrà partecipare e di smilitarizzare lo Stato palestinese ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

