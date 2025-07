Il campo larghissimo di Giani | Sento la fiducia dei toscani

Il governatore della Toscana ci riprova e vuole tutti dentro: "Impossibile tornare indietro"

L’ultimo sondaggio. Giani in testa di 20 punti con campo larghissimo - di Francesco Ingardia Magari la scrollata arriverà con l’ufficializzazione delle candidature, ma a cinque mesi dal voto - ottobre dovrebbe essere il mese giusto per la Toscana, con lo slot di domenica 12 già prenotato dall’uscente Giani - ormai il trend è così consolidato dopo quattro rilevazioni che per il sindaco di FdI, Alessandro Tomasi, la cavalcata alla conquista di Palazzo Strozzi Sacrati ha già assunto i contorni di una remuntada.

Alessandro Barattoni, il “candidato naturale” del campo larghissimo che ha conquistato Ravenna - Il successore di de Pascale è il segretario dem locale. E’ stato capace di dribblare il rischio affluenza, anche grazie all’iniziativa “Un caffè con Alessandro”: oltre 200 gli appuntamenti con gli elettori

Toscana, Giani è sicuro: «C’è fiducia su di me, improbabile tornare indietro» - «Con Schlein stiamo costruendo una prospettiva seria» ... Secondo msn.com

