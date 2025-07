Il campanaccio del cavallo e le proteste stonate dei turisti

Campanaccio al collo (del cavallo) contro anello al naso (del turisti vicino di casa, anzi di stalla, dell'equino). La polemica (bestiale) dell'estate pascola tra i campi profumati di erba ("e sterco equino", aggiungono i vacanzieri) di Selvino, comune della Val Seriana di 2mila abitanti ("che ad agosto salgono a 20 mila", dice con orgoglio il sindaco che però, sotto sotto, di quest'assalto farebbe volentieri a meno). Il merito del "caso" scovato dal "Giorno" e prontamente rilanciato dai media alternandolo ai servizi sul "caldo record" e sull' "importanza di bere quando c'è la canicola" e sui consigli di "indossare abiti leggeri quando la temperatura supera i 40 gradi".

Selvino, il cavallo con il campanaccio disturba i turisti che chiedono al sindaco di “zittirlo” - Selvino (Bergamo), 27 luglio 2025 – Anche quest’anno con il caldo e l’umidità che non danno tregua nelle città lombarde, Selvino, comune della Val Seriana di 2mila abitanti e una delle maggiori località più turistiche della Bergamasca, perla dell’altopiano omonimo, oasi di pace ideale per le famiglie, è stata presa d’assalto da migliaia di villeggianti, in gran parte provenienti dall’area di Milano, grazie alle centinaia di seconde case.

