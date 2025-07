La sua fortuna sta anche nel cognome che ricorda in maniera subliminale quello dell’allenatore più vincente d’Italia, ma a differenza di Antonio (a proposito, buon compleanno al mister), che pure di squadre ne ha cambiate a suon di milioni ma nella legittimazione del suo status, Giuseppe Conte è un uomo politico. E sarebbe vincolato a una parvenza minima di coerenza, che la sua vita e la sua storia, seppure giovane ma consolidata, quotidianamente tradiscono. Una stagione da versipelle, spregiudicando alleanze, promesse, giuramenti, con un solo, unico obiettivo: rimanere al potere. Chiamatelo Camale-Conte e non vi sbaglierete: la sua pelle politica cambia più in fretta delle sue camicie bianche immacolate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il Camale-Conte cambia più idee che camicie: il sì al Ricci indagato è l'ultimo atto del trasformismo in salsa pugliese