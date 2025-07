Il calendario della Serie B 2025 2026

E’ stato svelato nella cornice del Palazzo Te di Mantova il calendario della Serie B 20252026. Si parte venerdì 22 agosto con l’anticipo della prima giornata, mentre il 10 maggio 2026 è invece la data dell’ultima giornata. Saranno quattro le soste stagionali(6-7 settembre, 11-12 ottobre, 15-16 novembre, 28-29 marzo), e cinque i turni infrasettimanali, sempre di martedì(30 settembre, 28 ottobre, 10 febbraio, 3 e 17 marzo. Confermato il Boxing Day del 26 dicembre, mentre la pausa invernale è prevista dal 27 dicembre al 9 gennaio. IL CALENDARIO DELLA SERIE B 20252026: TUTTE LE GIORNATE 1a GIORNATA-23 agosto 2025 -Catanzaro-Sudtirol -Empoli-Padova -Frosinone-Avellino -Monza-Mantova -Palermo-REggiana -Pescara-Cesena -Sampdoria-Modena -Spezia-Carrarese -Venezia-Bari -Virtus Entella-Juve Stabia 2a GIORNATA-30 agosto 2025 -Bari-Monza -Carrarese-Padova -Cesena-Virtus Entella -Juve Stabia-Venezia -Mantova-Pescara -Modena-Avellino -Palermo-Frosinone -Reggiana-Empoli -Spezia-Catanzaro -Sudtirol-Sampdoria 3a GIORNATA-13 settembre 2025 -Avellino-Monza -Catanzaro-Carrarese -Empoli-Spezia -Juve Stabia-Reggiana -Modena-Bari -Padova-FRosinone -Pescara-Venezia -Sampdoria-Cesena -Sudtirol-Palermo -Virtus Entella-Mantova 4a GIORNATA-20 settembre 2025 -Carrarese-Avellino -Frosinone-Sudtirol -Mantova-Modena -Padova-Virtus Entella -Palermo-Bari -Pescara-Empoli -Reggiana-Catanzaro -Spezia-Juve Stabia -Venezia-Cesena a GIORNATA-27 settembre 2025 -Avellino-Virtus Entella -Bari-Sampdoria -Catanzaro-Juve Stabia -Cesena-Palermo -Empoli-Carrarese -Mantova-Frosinone -Modena-Pescara -Monza-Padova -Sudtirol-Reggiana -Venezia-Spezia 6a GIORNATA-30 settembre 2025 -Carrarese-Modena -Empoli-Monza -Frosinone-Cesena -Juve Stabia-Mantova -Padova-Avellino -Palermo-Venezia -Pescara-Sudtirol -Reggiana-Spezia -Sampdoria-Catanzaro -Virtus Entella-Bari 7a GIORNATA-4 Ottobre 2025 -Avellino-Mantova -Bari-Padova -Carrarese-Juve Stabia -Cesena-REggiana -Modena-Virtus Entella -Sampdoria-Pescara -Spezia-Palermo -Sudtirol-Empoli -Venezia-Frosinone 8a GIORNATA-18 Ottobre 2025 -Catanzaro-Padova -Empoli-Venezia -Frosinone-Monza -Juve Stabia-Avellino -Mantova-Sudtirol -Palermo-Modena -Pescara-Carrarese -Reggiana-Bari -Spezia-Cesena -Virtus Entella-Sampdoria 9a GIORNATA-25 Ottobre 2025 -Avellino-Spezia -Bari-Mantova -Carrarese-Venezia -Catanzaro-Palermo -Modena-Empoli -Monza-Reggiana -Padova-Juve Stabia -Sampdoria-Frosinone -Sudtirol-Cesena -Virtus Entella-Pescara 10a GIORNATA-28 Ottobre 2025 -Cesena-Cremonese -Empoli-Sampdoria -Frosinone-Virtus Entella -Juve Stabia-Bari Mantova-Catanzaro -Palermo-Monza -Pescara-Avellino -Reggiana-Modena -Spezia-Padova -Venezia-Sudtirol 11a GIORNATA-1 Novembre 2025 -Avellino-REggiana -Bari-Cesena -Carrarese-Frosinone -Catanzaro-Venezia -Modena-Juve Stabia -Monza-Spezia -Padova-Sudtirol -Palermo-Pescara -Sampdoria-Mantova -Virtus Entella-Empoli 12a GIORNATA-8 Novembre 2025 -Cesena-Avellino -Empoli-Catanzaro -Frosinone-Modena -Juve Stabia-Palermo -Mantova-Padova -Pescara-Monza -Reggiana-Virtus Entella -Spezia-Bari -Sudtirol-Carrarese -Venezia-Sampdoria 13a GIORNATA-22 Novembre 2025 -Avellino-Empoli -Bari-Frosinone -Carrarese-Reggiana -Catanzaro-Pescara -Mantova-Spezia -Modena-Sudtirol -Monza-Cesena -Padova-Venezia -Sampdoria-Juve Stabia -Virtus Entella-Palermo 14a GIORNATA-29 Novembre 2025 -Catanzaro-Virtus Entella -Cesena-Modena -Empoli-Bari -Juve Stabia-Monza -Palermo-Carrarese -Pescara-Padova -Reggiana-Frosinone -Spezia-Sampdoria -Sudtirol-Avellino -Venezia-Mantova 15a GIORNATA-8 Dicembre 2025 -Avellino-Venezia -Bari-Pescara -Empoli-Palermo -Frosinone-Juve Stabia -Mantova-Reggiana -Modena-Catanzaro -Monza-Sudtirol -Padova-Cesena -Sampdoria-Carrarese -Virtus Entella-Spezia 16a GIORNATA-13 Dicembre 2025 -Carrarese-Virtus Entella catanzaro-Avellino -Cesena-Mantova -Juve Stabia-Empoli -Palermo-Sampdoria -Pescara-Frosinone -Reggiana-Padova -Spezia-Modena -Sudtirol-Bari -Venezia-Monza 18a GIORNATA-20 Dicembre 2025 -Avellino-Palermo -Bari-Catanzaro -Cesena-Juve Stabia -Frosinone-Spezia -Mantova-Empoli -Modena-Venezia -Monza-Carrarese -Padova-Sampdoria -Pescara-Reggiana -Virtus Entella-Sudtirol 19a GIORNATA-10 Gennaio 2026 -Avellino-Sampdoria -Carrarese-Bari -Cesena-Empoli -Frosinone-Catanzaro -Juve Stabia-Pescara -Mantova-Palermo Padova-Modena -Reggiana-Venezia -Sudtirol-Spezia -Virtus Entella-Monza 20a GIORNATA-17 Gennaio 2026 -Avellino-Carrarese -Bari-Juve Stabia -Empoli-Sudtirol -Monza-Frosinone -Padova-Mantova -Palermo-Spezia -Pescara-Modena -Reggiana-Cesena -Sampdoria-Virtus Entella -Venezia-Catanzaro 21a GIORNATA-24 Gennaio 2026 -Carrarese-Empoli -Catanzaro-Sampdoria -Cesena-Bari -Frosinone-Reggiana -Juve Stabia-Virtus Entella -Mantova. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Il calendario della Serie B 2025/2026

