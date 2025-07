Il caffè brasiliano è in crisi

La siccità in Brasile fa crollare la produzione di arabica, facendo impennare i prezzi. Caffetterie come Faro rispondono con scelte obbligate per mantenere la qualità del prodotto.

Crisi del caffè: siccità in Vietnam e Brasile spinge a investire in scienza e tecnologie - E' un anno di crisi per il caffè, che ha toccato tutti i record storici possibili in termini di quotazioni a causa del clima: doppia siccità in Vietnam e in Brasile, che sono i due paesi leader al mondo", dunque bisogna investire nella scienza, bisogna che sempre di più si studino pratiche agronomiche, miglioramenti genetici, sviluppo di nuovi territori, di nuove tecnologie che possano salvaguardare questo settore dalle grandi crisi".

Caffè, settore in crisi: prezzi alle stelle per le materie prime - Il settore del caffè si trova a dover fare i conti con una crisi senza precedenti, con un aumento dei prezzi delle materie prime fino al 90% su base annua.

Caffè scorretto. L’Italia "fattura" oltre 5,2 miliardi. Male crisi globali e la tagliola prezzi affossano la qualità - L'italiano medio, ammesso che esista, ha poche certezze. Con una di queste ama svegliarsi: il caffè. Per lui è un affare italiano, il solo caffè degno di essere chiamato così è un espresso servito da un bar di una nostra città (più vicino si trovi a Napoli e meglio è) e tutto il resto è una faccenda di barbari ineducabili.

