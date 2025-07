Il biopic su Madonna dovrebbe farsi ma ogni cosa grandiosa richiede tempo | Julia Garner svela i segreti dell’audizione per il film sulla regina del pop

Il biopic su Madonna si farĂ . A confermarlo è l’attrice Julia Garner, scelta proprio come volto della Regina del Pop. Il film era giĂ stato annunciato nel 2020, ma le due sceneggiature proposte non avevano convinto la popstar. Poi la cantante di “Like a virgin” ha lavorato personalmente allo script di “Who’s That Girl”. Dal 2023 fino a oggi, il progetto sembrava essere stato accantonato, ma adesso è arrivata la conferma della stessa protagonista, volto di Shalla-Bal nell’ultimo film dei Marvel Cinematic Universe “I Fantastici 4 – Gli inizi”. Intervenuta al podcast SmartLess, Julia Garner ha confermato che il biopic su Madonna vedrĂ la luce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il biopic su Madonna dovrebbe farsi, ma ogni cosa grandiosa richiede tempo”: Julia Garner svela i segreti dell’audizione per il film sulla regina del pop

In questa notizia si parla di: biopic - madonna - julia - garner

Madonna non ha rinunciato al film Material Girl, Julia Garner sul biopic: "Dovrebbe essere realizzato" - L'attrice Julia Garner è tornata a parlare dell'annunciato film biografico sulla vita e sulla carriera di Madonna, rivelando che la sua produzione non è stata ancora del tutto cancellata.

Julia Garner afferma che il film biopic su Madonna “dovrebbe ancora essere in programma” - Julia Garner afferma che il film biopic su Madonna “dovrebbe ancora essere in programma” Julia Garner ha in precedenza ottenuto il ruolo da protagonista nel film biografico su Madonna.

Film biopic su madonna: le dichiarazioni di julia garner sul futuro del progetto - Stato attuale del progetto cinematografico su Madonna con Julia Garner. Il progetto di realizzazione di un film biografico dedicato a Madonna ha attraversato diverse fasi e cambiamenti nel corso degli ultimi anni.

Julia Garner sarà Madonna, confermato il biopic sulla Regina del pop https://siciliareport.it/adnkronos-news/spettacoli/julia-garner-sara-madonna-confermato-il-biopic-sulla-regina-del-pop/… via @Sicilia_Report Vai su X

Si farà il film sulla vita di #Madonna. Lo ha confermato Julia #Garner, scelta per vestire i panni della pop star. “Ci vuole tempo” – dice l’attrice –... Vai su Facebook

Julia Garner conferma che il biopic su Madonna si farà ; Da “Inventing Anna” al biopic su Madonna: chi è Julia Garner, l’attrice scelta per interpretare la popstar; Madonna, nel film autobiografico sarà interpretata da Julia Garner.

Madonna, ecco il biopic: l’attrice prescelta è Julia Garner - Era stato annunciato nel 2020, finalmente si farà anche grazie alla somiglianza fra le due ... Segnala msn.com

Da “Inventing Anna” al biopic su Madonna: chi è Julia Garner, l’attrice scelta per interpretare la popstar - Da "Ozark" al successo come la truffatrice Anna Sorkin in "Inventing Anna": chi è l'attrice che interpreterà la popstar ... Si legge su deejay.it