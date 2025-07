Il bello del cinema in chiave pop | la rassegna che gioca col pubblico e con la nostalgia anni ’90

Milano, 31 luglio 2025 – "È il nostro dono alla città: una rassegna pensata da Cineteca, in chiave popolare, per l' estate ". Così M atteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano, annuncia " Tutto il bello del cinema": 25 film nel cortile delle Armi del Castello Sforzesco, a ingresso gratuito, da questa domenica al 27 agosto (prenotazione su cinetecamilano.it ). In caso di pioggia ci si sposterà all'Arlecchino che non va in vacanza, come pure il Mic - Museo interattivo del cinema, che ospiterà fino a novembre (agosto incluso) La pop art animata di Bruno Bozzetto. La POP ART di Bruno Bozzetto al MIC In foto il direttore MIC e curatore Matteo Pavesi MILANO, 15 MARZO 2025, ANSADAVIDE CANELLA Primissima edizione: qual è stata la scintilla? "Questa rassegna nasce con un'idea precisa: Cineteca offre alla città un momento di cinema libero per tutti.

