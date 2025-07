T utti cosmetici possono essere conservati in frigorifero? Dipende. Dal tipologia di prodotto cosmetico e dalle temperature di conservazione. Per questo, i mini-frigo per i cosmetici stanno spopolando, online. «Occorre fare attenzione alle formulazioni: alcune beneficiano del freddo, altre meno, e delle temperature stesse. E se sono troppo basse, basta posizionare i prodotti skincare nella parte alta del frigorifero » spiega la dottoressa Laura Marano, dermatologa e medico estetico, disponibile sulla piattaforma MioDottore.it. Ecco la crioterapia, il bagno nel freddo che cura i dolori X Leggi anche › Beauty blender, cos’è, come si usa, come pulirlo Beauty in frigorifero, i cosmetici da tenere al fresco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il beauty si può conservare in frigorifero? Sì, ma con delle accortezze