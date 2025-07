Finalmente posso cominciare un articolo con la frase più stupida tra quelle che usano le persone intelligenti: c’è uno studio che. «C’è uno studio che» nasce con le migliori intenzioni – contrapporre i dati fattuali alle impressioni della comare Cozzolino – ma purtroppo si scontra col fatto che, negli ultimi trent’anni, il mondo è cambiato più che nei precedenti trecento. Già prima degli ultimi trent’anni, per la verità, dire che l’aneddotica non era statistica andava bene per gli allievi somari delle medie, ma non bastava con interlocutori più attrezzati: di solito, l’aneddotica di chi sa osservare la precede, la statistica; altrimenti Bourdieu non avrebbe potuto scrivere “La distinzione”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il barista di Termoli, DiCaprio e i narcisisti con la Fomo