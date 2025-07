Il presidente di Farmindustria Marcello Cattani: «L’accordo sui dazi è un buon compromesso. Se scattassero al 200%, gli Usa si troverebbero senza medicinali. La Commissione non sta facendo nulla contro la concorrenza del Dragone».. L’Unione sarebbe pronta a congelare le contro-tariffe per sei mesi. Macron critico: «Europa non abbastanza temuta». Giorgetti frena sui sussidi: «Presto per parlarne».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il 15% sui farmaci non ci spaventa. Ma rischiamo l’invasione cinese»