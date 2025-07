Giuseppe Iglio ha detto sì. Il difensore irpino è virtualmente un nuovo giocatore dell’Ars et Labor, che continua ad assicurarsi giocatori di categoria superiore, pensando al presente e al tempo stesso guardando al futuro. Come il portiere Alessandro Giacomel, pure Iglio praticamente ha sempre giocato in serie C. Quindi l’operazione che lo riguarda si sviluppa sicuramente con un obiettivo di medio termine, anche perché il terzino 24enne non ha certo intenzione di giocare in Eccellenza per più di una stagione. Il nome di Iglio non è una novità per i tifosi della Spal, che lo hanno visto all’opera – a dire il vero col contagocce – a Ferrara anche negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Iglio ha detto sì, il difensore resta alla Spal. Ancora distanza nella trattativa con Bassoli