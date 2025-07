Ibrahima konate pazzo nel far parte del Real Madrid la prossima estate

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ibrahima Konate solleva il Trofeo della Premier League con Liverpool (foto di Michael ReganGetty Images) Ibrahima Konate è stata collegata a un allontanamento da Liverpool nelle ultime settimane. Il 26enne sarà un agente libero la prossima estate e Liverpool non è stato in grado di concordare con lui un nuovo contratto. Il Real Madrid spera di assicurarsi la sua firma, ma dovranno aspettare fino alla prossima estate per fare l’accordo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: ibrahima - konate - prossima - estate

BREAKING: Negotiations between Ibrahima Konaté & Liverpool for a renewal are BLOCKED. Real Madrid could go for him THIS SUMMER, but the most likely outcome is that they’ll go for him next summer. @MatteMoretto Vai su X

Ibrahima Konate: Dobbiamo essere pronti a ripartire in questa stagione; Il Real Madrid interessato a Saliba e Konate: come stanno andando le cose per quanto riguarda la loro situazione?; Konaté si avvicina al Real Madrid a parametro zero.

Real Madrid, obiettivo Konaté per il 2026: ma i Blancos possono già fare un'offerta ora - La formazione spagnola è sempre molto attenta ad ogni singola dinamica di mercato, pronta. Secondo tuttomercatoweb.com

Cavese, Konate rinnova e va in prestito: nella prossima stagione ... - Dopo 56 presenze, di cui 22 nella scorsa stagione in Serie C, per Amara Konate è arrivato il momento di salutare la Cavese e tornare in Serie D per vestire la maglia della Nocerina. Da m.tuttomercatoweb.com