I Suoni Mobili di Settimo Viaggio intorno alla musica

Dopo i concerti tra Lecco, Monza, Milano e Como, fa tappa al parco Farina di Settimo milanese “Suoni Mobili“ il festival itinerante organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. Quattro appuntamenti a ingresso libero, da domani al 9 agosto, con inizio alle 21.30. Si inizia domani con il Super Trio della sassofonista e cantante Eva Fernandez, che condividerĂ il palco con il chitarrista Josep Munar e il batterista Enric Fuster proponendo un jazz contemporaneo ed elegante, mettendo la canzone al centro della scena, senza trascurare l’improvvisazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I “Suoni Mobili” di Settimo. Viaggio intorno alla musica

