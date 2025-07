Fratelli d'Italia cresce e consolida la sua leadership nelle preferenze degli elettori italiani al pari di tutti i partiti di governo. I recenti dati del Barometro Politico dell'Istituto Demopolis per Esperia Italia indicano una fase di consolidamento per le formazioni di maggioranza e fanno emergere il partito guidato da Giorgia Meloni ancora una volta come primo nelle preferenze degli italiani con un netto 30,2%, che garantisce ampio margine rispetto al Partito Democratico di Elly Schlein. I dem si fermano al 22,5%, quasi 8 punti alle spalle di Fratelli d'Italia e confermano la debacle della guida dell'attuale segretaria, arrivata al Nazareno con l'intenzione di riunire tutte le correnti del partito e, invece, ancora in lotta con i cacicchi che avrebbe voluto abolire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I sondaggi premiano il governo: FdI granitico sopra il 30%, arrancano alle spalle le opposizioni