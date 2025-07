i segreti per un arco di cupido perfetto dal trucco in poi

Negli Anni 20 le donne erano ossessionate da una specifica forma delle labbra, conosciuta come arco di Cupido. Merito anche delle attrici del cinema muto – le influencer dell’epoca – come Clara Bow, che l’avevano molto marcato. Il risultato fu che le donne di tutto il mondo iniziarono a fare l’overlining per ottenere questa forma di labbra così peculiare. Ma il Cupid’s Bow che oggi consideriamo una mera questione estetica, nei Roaring Twenties era simolico. Era l’ emblema dell’emancipazione e di una femminilitĂ ritrovata e conquistata, difesa e mostrata con orgoglio. Quello che non ha perso però, è il suo fascino, tanto la make up artist Pat McGrath ne ha fatto un tocco distintivo del suo lavoro. 🔗 Leggi su Amica.it

