I ritmi africani della Fanfara Olaitan

La Fanfara Olaitan arriva a Lesmo. Sar√† protagonista oggi dalle 19 del concerto dal titolo ‚ÄúFanfara d‚ÄôAfrica a Lesmo‚Äú, nell‚Äôambito del festival itinerante Suoni Mobili. Quello che verr√† proposto sar√† uno spettacolo in movimento tra paese e frazioni di Lesmo: la prima tappa sar√† alle 19 in piazza Garibaldi a Peregallo, la seconda alle 19.45 nella piazzetta di Gerno, la terza alle 20.30 negli spazi del centro anziani di Lesmo in via Morganti. Il gruppo, formato da 7 musicisti, √® una vera e propria forza della natura, che d√† vita a performance esplosive, ricche di gioia di vivere, che spingono a ballare e battere il ritmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - I ritmi africani della Fanfara Olaitan

In questa notizia si parla di: fanfara - olaitan - ritmi - africani

Suoni Mobili 2024: al via la XVI edizione con il Suoni Mobili Party e la Fanfara Ola√Įtan a Desio - Dopo l‚Äôanteprima di¬†Monticello Brianza¬†(Lc), andata in scena nei meravigliosi spazi diVilla Greppi, √® pronta a ripartire per un nuovo viaggio in musica, tra¬†classica, folk, tango, jazz, fado, blues, afrobeat¬†ma non solo, la carovana di¬†Suoni Mobili, la manifestazione itinerante organizzata dall‚Äôassociazione Musicamorfosi e promossa dal Consorzio Brianteo Villa Greppi che anima le estati della¬†Brianza monzese¬†e di¬†quella lecchese¬†e che, sempre pi√Ļ spesso, ‚Äúsconfina‚ÄĚ felicemente tra le province di Milano e Como, con ulteriori e frequenti incursioni in nuovi territori.

La band pi√Ļ travolgente. Arriva la Fanfara del Benin; La carovana della musica. Jazz e ritmi africani nel ritorno di Suoni Mobili.

La band più travolgente. Arriva la Fanfara del Benin - Il Giorno - La Fanfara Olaitan è una delle poche fanfare africane che è riuscita a raggiungere una notorietà a livello internazionale. Da ilgiorno.it

v Fanfara Olaïtan: Concerti e Biglietti Tour 2025/2026 - Rockol - Concerti Fanfara Olaïtan: vedi tutte le prossime date del tour 2025/2026 e trova i biglietti su Rockol. Riporta rockol.it