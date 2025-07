I pugni la condanna il suicidio La storia di Cantant dai Noir Désir alle morti delle compagne

Nel 2001 Manu Chao, ex cantante dei Mano Negra, si esibì in tre concerti da solista in Italia. Si tornò a parlare di lui come non si faceva dagli anni ’80, da quando trasmissioni come Deejay Television trasmettevano a rotazione il video di Mala Vida. E qualunque cosa facesse Manu Chao in quel periodo diventava notizia, compresa la collaborazione con un gruppo, francese di Bordeaux, nel brano Le vent nous portera. È così che molti in Italia, soprattutto tra i Millennial, hanno conosciuto, in ritardo, i Noir Désir, in realtà attivi dal 1985. È così che anche i non appassionati di musica hanno sentito parlare di Bertrand Cantat, successivamente protagonista di un caso di omicidio e di un’indagine per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

