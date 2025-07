I Mercoledì in Corso si concedono un break | più di 200 eventi con oltre 18mila presenze

Oltre 18mila presenze, più di 200 eventi e il coinvolgimento di circa 50 operatori. L'amministrazione comunale di Forlì traccia un parziale bilancio della nuova edizione dei Mercoledì in Corso, promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con Iscom Group. La rassegna ha interessato non soltanto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Conto alla rovescia ai 'Mercoledì in corso': gli eventi in programma e come cambia la viabilità - Primo appuntamento il 21 maggio con i 'Mercoledì in Corso'. L'evento prevede modifiche alla viabilità in Piazza Saffi, Corso Diaz e via Solferino, con divieto di sosta dalle 18 alle ore 24, divieto di transito dalle 19.

Mercoledì in corso, buona la prima con i buskers protagonisti: "La strada intrapresa è quella giusta" - Buona la prima. La nuova edizione dei “Mercoledì in Corso”, che ha coinvolto i locali e le attività commerciali di corso Diaz e piazza Saffi, ha visto il coinvolgimento diffuso di giovani, famiglie e tanti bambini.

Mercoledì in Corso: "Un grande salotto urbano. Risposta soddisfacente" - Una buona affluenza di pubblico ha salutato la prima delle serate dei ‘ Mercoledì in Corso ’ che hanno preso il via il 21 con la pedonalizzazione di corso Diaz e lo svolgimento di vari eventi e animazioni.

