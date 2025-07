I Girasoli della Locride | la favola musicale che insegna l’Inclusione

I Girasoli della Locride: simbolo di inclusione, emozione e trasformazione attraverso sport e cultura. In soli due giorni, il videoclip della colonna sonora della favola dei Girasoli della Locride Special Olympics ha toccato il cuore di oltre 10.000 spettatori. Un numero che, più che una semplice statistica, racconta una storia di passione, inclusione e bellezza condivisa. I protagonisti? Un team straordinario, un libro che emoziona e una musica che fa volare. I Girasoli della Locride: molto più di una squadra ASD I Girasoli della Locride – Team Calabria Special Olympics è una realtà che da anni lavora instancabilmente per promuovere lo sport come strumento di integrazione e crescita personale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - I Girasoli della Locride: la favola musicale che insegna l’Inclusione

