I Giovani Democratici commissariati dal Pd | il colpo di mano di Schlein che pensa già a un riassetto

Di tutte le grane che Elly Schlein si trova a gestire nel pieno dell’estate – dalle regionali imminenti al confronto sul referendum in stand-by – ce n’è una che si trascina sotto traccia dall’inizio della segreteria, e che ora arriva al suo punto di svolta: quella dei Giovani Democratici. La direzione nazionale del Pd, riunita, ha infatti approvato la nomina di un commissario ad acta per la giovanile del partito. Un colpo di mano deciso dalla segretaria, sostenuta dalla coordinatrice della segreteria Marta Bonafoni, per provare a sbrogliare un caos che va avanti da quasi un anno. La giovanile dem, infatti, è ferma dall’estate del 2020. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

