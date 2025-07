I gas serra non sono dannosi USA l’agenzia per l’ambiente cancella 16 anni di politiche green

L’amministrazione americana ha recentemente proposto di annullare la dichiarazione scientifica del governo federale sui pericoli dei gas serra, una mossa senza precedenti che potrebbe cambiare drasticamente il corso della politica climatica degli Stati Uniti. Se confermata, questa decisione porterĂ a una battaglia legale senza precedenti, con ricorsi e contestazioni, e segnerebbe un passo indietro significativo nella lotta al cambiamento climatico e contro l’inquinamento. La proposta mira a eliminare le normative ambientali adottate dalla EPA, l’agenzia federale per la protezione ambientale, che si fondano su decenni di ricerche scientifiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “I gas serra non sono dannosi”. USA, l’agenzia per l’ambiente cancella 16 anni di politiche green

