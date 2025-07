I gas serra non sono dannosi Trump pronto a cancellare la storica sentenza

L’amministrazione di Donald Trump mette nel mirino la storica sentenza del 2009 secondo cui i gas serra rappresentano “una minaccia per la popolazione”. L’agenzia per l’ambiente (Epa) ha infatti proposto di abrogare la dichiarazione scientifica del governo federale sui pericoli delle emissioni. All’epoca della presidenza di Barack Obama, vennero stabiliti due principi: il primo che anidride carbonica e altri gas serra mettevano a repentaglio la salute e il benessere pubblico; il secondo che le emissioni delle auto contribuivano a tale pericolo. Ora potrebbe cambiare tutto. “Non vi sono sufficienti informazioni affidabili per sostenere che le emissioni di gas serra dei nuovi veicoli a motore e motori negli Usa causino o contribuiscano a mettere in pericolo la salute e il benessere pubblico sotto forma di cambiamento climatico” il giudizio dell’agenzia guidata da Lee Zeldin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "I gas serra non sono dannosi". Trump pronto a cancellare la storica sentenza

