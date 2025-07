I Foo Fighters hanno trovato un nuovo batterista | gli ultimissimi rumours

I Foo Fighters hanno trovato il loro nuovo batterista, che sostituirà Josh Freese dopo tre anni di militanza nella band di Dave Grohl. Lo scorso maggio arrivava l’annuncio del licenziamento dai Foos del musicista. In quell’occasione Freese affermò di essere “scioccato” e “deluso” dalla fine del rapporto lavorativo. Il batterista si era unito alla band nel tour del 2023, a seguito dell’improvvisa scomparsa del batterista Taylor Hawkins avvenuta l’anno precedente. Il musicista aveva scritto sul gruppo “I Foo Fighters mi hanno chiamato lunedì sera per farmi sapere che hanno deciso ‘di andare in una direzione diversa con il loro batterista’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Foo Fighters hanno trovato un nuovo batterista: gli ultimissimi rumours

