I favolosi 95 anni di Clint Eastwood | cibo sano sport e meditazione E quella strategia radicale | Non faccio entrare il vecchio

Clint Eastwood ha 95 anni, ma ancora recita e dirige film. La sua luciditĂ mentale è eccezionale e a quanto pare è merito del suo stile di vita sano. Nel corso della sua carriera, la star americana ha collezionato molti premi prestigiosi, tra cui cinque Oscar, sei Golden globe e tre David di Donatello. Eppure, oltre che della sua carriera, negli ultimi anni si parla molto della sua forma fisica: per molti è un mistero, ma per lui è una semplice strategia per conservare le forze vitali. Shawn Levy, noto come il biografo delle star, ha parlato della dieta e della routine di Eastwood nel libro intitolato “Clint: The Man and The Movies”, pubblicato all’inizio di luglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

