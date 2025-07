I cinquantenni di Penne classe 1975 si ritrovano a cena per festeggiare l' importante traguardo

Si sono ritrovati insieme per festeggiare l'importante traguardo dei 50 anni alcuni pennesi classe 1975. L'occasione d'incontro è stata una cena nel ristorante di Loreto Aprutino “Marchese de' Cordano” dove hanno brindato in una serata fatta di allegria e di ricordi. Si tratta di Andreoli Mario. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

