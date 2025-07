Quando quattro virtuosi dello strumento mettono in relazione le proprie passioni e i loro riferimenti sonori, il risultato può essere una miscela creativa che attraversa i linguaggi e i confini del ‘genere’. Succede con i Calibro 35, guidati da Tommaso Colliva, uno dei gruppi italiani più amati del panorama internazionale che presentano questo sera al Cubo (Giardini di Porta Europa - piazza Sergio Vieira de Mello, ore 21.30), il loro nuovo album, Exploration. Colliva, il titolo del vostro ultimo album Exploration è un manifesto programmatico. "Sì, l’esplorazione di universi sempre differenti, il piacere di avventurarci in geografie sonore che conciliano il nostro essere italiani con uno spiccato gusto per l’esotismo è il riflesso del nostro amore per la grande stagione delle colonne italiane del cinema ’di genere’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Calibro 35 al Cubo: "La nostra ’esplorazione’ degli universi musicali"