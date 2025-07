I brand hanno scoperto che la pubblicità woke non funziona più

Da quando esiste, la pubblicità si adatta al contesto culturale dominante. Qualche volta lo intuisce prima del pubblico, come fece la campagna “Think Small” di Volkswagen nel 1959, che anticipò la crisi del consumismo con un’estetica ironica e dissonante tipica degli anni Sessanta. Altre volte la pubblicità si accoda con ritardo, come lo spot della Coca-Cola nel 1971, il celebre « I’d like to buy the world a Coke » ( girata in Italia ). Quello spot mise in scena l’utopia multiculturale solo quando il movimento hippie era già stato inglobato dal mercato e svuotato della sua carica sovversiva. Spesso però la pubblicità fraintende del tutto il suo tempo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

