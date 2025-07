I 152 progetti della Brianza Dai pompieri inclusivi ai podcast della memoria

Esperienze sonore che raccolgono memorie, poesie e suoni di Brianza, progetti per migliorare le competenze dei volontari; coinvolgimento di disabili, protagonisti di prevenzione e sicurezza. Spaziano in tutti i settori i 9 progetti proposti dalle onlus che hanno partecipato ai bandi 2025.7 “In rete per la cultura“ e 2025.8 “Capacity building“ (primo semestre 2025) di Fondazione della ComunitĂ di Monza e Brianza che mette in budget 100mila euro (da fondi territoriali di Fondazione Cariplo). Contando anche le erogazioni da fondi, il sostegno a progetti specifici, le microerogazioni e i patrocini, il numero di iniziative di utilitĂ sociale supportate da Fondazione MB tra gennaio e luglio 2025 sale a 152, per un milione e 238mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 152 progetti della Brianza. Dai pompieri inclusivi ai podcast della memoria

