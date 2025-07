House of the Dragon 3 | L’arrivo di Black Aly suggerisce maggiore importanza per il Nord?

La terza stagione di House of the Dragon si arricchisce di un personaggio amatissimo dai fan: Lady Alyssane Blackwood, conosciuta come "Black Aly". Il ruolo è stato assegnato ad Annie Shapero, attrice anglo-australiana nota per la serie drammatica "Red Skies". Questo casting promette di dare un'importanza significativa al Nord e alle sue antiche tradizioni nell'universo di Westeros. Annie Shapero e l'importanza di Black Aly nella Serie HBO. Secondo quanto riportato da Deadline, Annie Shapero apparirĂ in ben otto dei quindici episodi della terza stagione di House of the Dragon, sottolineando l'importanza del suo personaggio nell'adattamento HBO.

«Alysanne Blackwood sarà presente in cinque delle otto puntate inedite della terza stagione, in arrivo sugli schermi televisivi nel 2026. » Le riprese della terza stagione di House of the Dragon sono iniziate nel Regno Unito il 31 marzo e non mancano le novità

